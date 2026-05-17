Athletico-PR x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Athletico-PR e Flamengo se enfrentam neste domingo (17), às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão.

O time da casa chega em boa fase e dentro do G-6, com campanha sólida. O Flamengo é o vice-líder e um dos favoritos ao título, mas com desgaste. A equipe tem 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas em 14 jogos.

Onde assistir ao vivo a Athletico-PR e Flamengo

A Jovem Pan irá transmitir a partida no rádio e no Youtube, a partir das 19h. Com imagens, o jogo poderá ser acompanhado no SporTV e no Premiere.