Fifa confirma horário do jogo entre Brasil x Noruega após orientar alteração; veja decisão

Órgão manifestou o interesse em alterar o horário devido ao risco de um temporal e enchentes na Cidade do Méxicío

A Fifa tomou uma decisão na noite de sexta-feira (03) sobre o horário do jogo do Brasil com a Norugea pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida, inicialmente, estava prevista para acontecer às 17h do domingo (05), entretanto o órgão manifestou o interesse em alterar o horário devido ao risco de um temporal e enchentes na Cidade do México próximo ao horário da segunda partida de domingo, entre México e Inglaterra.

Entretando, durante a noite de sexta a Fifa manteve os horários previamente programados, com isso, as partidas vão acontecer nos seguintes horários:

Brasil x Noruega – 17h

México x Inglaterra – 21h

Alerta de tempestade

Está em vigor nos países-sede da Copa do Mundo – Canadá , Estados Unidos e México – um protocolo de alerta de tempestade que pode interferir diretamente nas partidas. Nesta edição, dois jogos já foram afetados.

O primeiro foi entre França e Iraque, que foi paralisado por causa de um alerta de tempestade. O jogo, válido pela fase de grupos, ficou praticamente duas horas parado antes de ser finalizado. O segundo caso aconteceu no jogo entre México e Equador, pela segunda fase da competição, também conhecida como 16-avos. A partida foi atrasada em uma hora devido ao alerta de tempestade.

O alerta acontece caso seja identificado um raio em um alcance de aproximadamente 13 quilômetros da arena, o protocolo de segurança em eventos esportivos nos EUA prevê uma paralisação mínima de 30 minutos. Geralmente é exibida uma mensagem no estádio solicitando que o público deixe as áreas abertas em busca de um abrigo dentro da arena em razão da tempestade na região.