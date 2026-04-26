Athletico-PR x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Athletico-PR e Vitória se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (26), às 18h30, na Arena da Baixada; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

GABRIEL MACHADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Athletico-PR e Vitória se enfrentam neste domingo (25), às 18h30, na Arena da Baixada, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 13ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos similares no campeonato.

O Athletico-PR ocupa atualmente o sexto colocação, com 19 pontos, e busca se reencontrar com a vitória depois de perder na última rodada. Do outro lado, o Vitória aparece em 12º lugar, soma 15 pontos e tenta emendar a segunda vitória na competição.

Onde assistir Athletico-PR x Vitória ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere.

O confronto é importante para a sequência das duas equipes, já que ambas as equipes brigam para se aproximarem do G-4.