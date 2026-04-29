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Atlético de Madrid x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Atlético de Madrid e Arsenal se enfrentam pela Champions League nesta quarta-feira (29), às 16h, no Estádio Metropolitano

  • Por Jovem Pan
  • 29/04/2026 06h17
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BEN STANSALL / AFP arsenal Atacante sueco do Arsenal, númer0 14, Viktor Gyokeres. 

Atlético de Madrid e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 16h, no Estádio Metropolitano, em partida válida pela semifinal da Champions League. O duelo acontece pela ida da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

Onde assistir Atlético de Madrid x Arsenal ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela TNT (TV fechada) e pelo HBO Max (streaming), com início da transmissão às 16h.

 

 

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