Atlético-MG anuncia meia-atacante Pedrinho como novo reforço

Atleta de 24 anos chega por empréstimo do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até junho de 2023

Divulgação Aos 24 anos, Pedrinho retorna ao futebol brasileiro depois de três anos



O Atlético Mineiro anunciou na noite desta quinta-feira, 30, a chegada do meia-atacante Pedrinho como o terceiro reforço alvinegro da temporada. O atleta de 24 anos foi aprovado em todos os exames e assinou contrato de empréstimo até junho de 2023. Pedrinho é jogador do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e atuou pelo Benfica na temporada de 2020. Devido à guerra, retornou ao futebol brasileiro para continuar jogando. Pelo time ucraniano fez 19 jogos, marcou quatro gols e deu duas assistências. Revelado pelo Corinthians em 2017, Pedrinho foi destacado no site do Galo por sua ‘intensidade e versatilidade’.