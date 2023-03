Atlético-MG busca empate com o Millonarios na 3ª fase da Libertadores

Jogo de volta será no dia 15 de março, no Mineirão, definindo quem avança para a fase de grupos

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Galo vai decidir em casa vaga para a fase de grupos da Libertadores



O Atlético-MG fez um bom resultado na Colômbia na noite desta quarta-feira, 8, no jogo de ida da 3ª fase da Copa Libertadores. O time mineiro buscou o empate em 1 a 1 com o Millonarios e decide vaga para a fase de grupos no Mineirão, no próximo dia 15. A equipe teve um pouco de dificuldades, principalmente no primeiro tempo, e aos 41 minutos, em cobrança de escanteio, David Macalister subiu sozinho e abriu o placar. No segundo tempo, o Atlético-MG conseguiu se recuperar e aos 21, Paulinho tocou de cobertura e empatou. O resultado deixa tudo igual para o jogo de volta, na semana que vem, dia 15, que vai definir quem avança para a fase de grupos. O Fortaleza também está nessa fase da competição e enfrenta o Cerro Porteño amanhã.