Fluminense vira contra o Flamengo e leva o título da Taça Guanabara

Éverton Cebolinha colocou os rubro-negros na frente com golaço, mas Tricolor fez segundo tempo perfeito e venceu por 2 a 1

MARCELLO DIAS/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Germán Cano marcou o gol do empate do Fluminense e Pirani fez o gol do título



O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1, de virada, e conquistou o título da Taça Guanabara (1ª fase do Campeonato Carioca) nessa quarta-feira, 8. O clássico Fla x Flu aconteceu no Maracanã para mais de 56 mil pessoas e foi quente. Quem saiu na frente foi o Flamengo. Aos 18 minutos, Éverton Cebolinha fez grande jogada pela esquerda e chutou no cantinho de Fábio, marcando um golaço para abrir o placar no Maracanã. Aos 32, Gabriel ampliou, mas o VAR invalidou o lance por falta no início da jogada. Decisão polêmica que rendeu muitas críticas dentro de campo. No segundo tempo, logo aos 8 minutos, Germán Cano deixou tudo igual. Vitor Pereira então resolveu tirar Gabriel e Arrascaeta e ouviu gritos de “burro” das arquibancadas. Aos 40, Pirani virou o jogo para o Fluminense e o gol causou uma confusão generalizada no campo depois de entrada forte de Gerson em Pirani. No meio da confusão, Felipe Melo foi expulso com menos de 5 minutos em campo.

Esse é o quarto título do ano que o Flamengo perde.