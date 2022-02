Atlético-MG diz que homem acusado de fazer gesto racista não é funcionário do clube

Em vídeo que circula nas redes sociais, um sujeito entra no gramado da Arena Pantanal, em Cuiabá, e imita um macaco em direção aos torcedores do Rubro-Negro

Reprodução/Twitter Homem faz gesto racista após título do Atlético-MG sobre o Flamengo



O Atlético-MG emitiu uma nota, na tarde desta segunda-feira, 21, informando que o homem acusado de fazer gestos racistas para a torcida do Flamengo, logo após a realização da final da Supercopa do Brasil, não é funcionário do clube. Em vídeos que circulam nas redes sociais, um sujeito entra no gramado da Arena Pantanal, em Cuiabá, e imita um macaco em direção aos torcedores do Rubro-Negro – na web, alguns internautas interpretaram o ato como uma imitação da comemoração do atacante Hulk. “O indivíduo que aparece nas imagens nunca fez e não faz parte do quadro de funcionários do Galo, tampouco é prestador de serviços do clube”, alega o Galo, em seu comunicado oficial.

De acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, dirigentes do Flamengo já pediram à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que identificasse o autor do suposto crime. Segundo o Galo, o homem foi retirado por seguranças logo após o incidente. “Ao perceber a presença de pessoa estranha no gramado, o Atlético, através de um dos seus seguranças, encaminhou o indivíduo aos seguranças da CBF, para que o mesmo fosse imediatamente retirado do local”, diz um trecho do texto. “O clube vai aguardar posicionamento das autoridades sobre o assunto, para que seja esclarecido se o gesto foi uma imitação de comemoração ou um ato discriminatório”, completa.

De novo: basta o Flamengo entrar em campo que alguém na torcida rival ou dentro de campo se acha no direito de proferir insultos racistas. As reações são sempre as mesmas: relativizam, passam pano ou publicam notinha de repúdio. Vamos ver qual será agora. pic.twitter.com/iQC6aYjMgW — Antonio Tabet (@antoniotabet) February 21, 2022

Leia a nota do Atlético-MG na íntegra:

Sobre o suposto episódio de racismo repercutido nas redes sociais e ocorrido ontem, no gramado da Arena Pantanal, em Cuiabá, depois da conquista do título da Supercopa do Brasil pelo Galo, o Atlético esclarece:

1 – O indivíduo que aparece nas imagens nunca fez e não faz parte do quadro de funcionários do Galo, tampouco é prestador de serviços do Clube;

2 – O Clube não tem conhecimento de como o indivíduo teve acesso ao gramado, embora saiba que ele não portava credencial que o autorizasse a estar no local;

3 – Ao perceber a presença de pessoa estranha no gramado, o Atlético, através de um dos seus seguranças, encaminhou o indivíduo aos seguranças da CBF, para que o mesmo fosse imediatamente retirado do local;

4 – O Clube vai aguardar posicionamento das autoridades sobre o assunto, para que seja esclarecido se o gesto foi uma imitação de comemoração ou um ato discriminatório;

5 – O Galo reforça sua posição de repudiar veementemente qualquer ato de racismo ou de preconceito contra quem quer que seja. O Galo, afinal, é preto e branco!