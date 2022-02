Mauro Cezar detona Gabigol por post após vice do Flamengo: ‘Está rindo do quê?’

Para o comentarista do Grupo Jovem Pan, a publicação do atacante foi tão infeliz quanto sua atitude dentro de campo e merece atenção da diretoria do Rubro-Negro

Mauro Cezar Pereira criticou Gabigol após a derrota para o Flamengo diante do Galo nos pênaltis



Gabriel Barbosa confirmou que não foi para a batida de pênalti derradeira do duelo entre Flamengo e Atlético-MG, pela final da Supercopa do Brasil, porque gostaria de fechar as cobranças. Através das redes sociais, o atacante rebateu o rótulo de “pipoqueiro” após o vice-campeonato do Rubro-Negro, rindo dos críticos e enaltecendo seus feitos no clube carioca. Para Mauro Cezar Pereira, comentarista do Grupo Jovem Pan, a publicação do jogador foi tão infeliz quanto sua atitude dentro de campo. Durante o programa “Bate-Pronto” desta segunda-feira, 21, o jornalista pediu uma reunião da diretoria flamenguista com o atleta depois do vice na Arena Pantanal, em Cuiabá.

“Ele está rindo do quê? Ele se complicou mais ainda. Ele confirmou! Isso é gravíssimo! Isso merece uma reunião dos dirigentes, o Marcos Braz e do técnico com o jogador. Está rindo de quê, bonitão? A estratégia não pode ser feita em cima da vaidade de um jogador. Ela tem que ser feita em cima dos interesses do clube. Isso explica um pouco a reação do técnico na coletiva. Ele estava até se segurando, mas a partir do momento que ele delegou aos jogadores a decisão, o que é um erro, imagino que tenha confiado em uma maturidade, o que não aconteceu”, disparou Mauro Cezar Pereira.

Após o empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, Atlético-MG e Flamengo protagonizaram uma longa disputa na cobrança de penalidades, com os 22 jogadores precisando bater – o Rubro-Negro chegou a ter quatro chances de faturar o título nas alternadas, mas desperdiçou todas. Após Hulk converter sua segunda tentativa, a torcida flamenguista esperava que Gabriel Barbosa se apresentasse para igualar o embate na 12ª cobrança – o artilheiro é o especialista do time no quesito. Ao invés disso, Vitinho arriscou o chute, parou no arqueiro Everson e acabou dando o título ao Galo.

Assista ao debate abaixo: