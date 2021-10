Atlético-MG goleia Fortaleza por 4 a 0 e abre vantagem na semi da Copa do Brasil

Arana e Zaracho marcaram golaços de fora da área; Hulk e Réver completaram o placar

FáBIO BARROS/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Zaracho deu uma assistência e marcou um gol



No primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Fortaleza, no Mineirão, o time mineiro deu show e fez 3 a 0, abrindo vantagem na busca pela vaga na final. Aos 19 minutos, depois de cobrança de falta, a bola sobrou no pé de Guilherme Arana que acertou um chutaço de fora da área e abriu o placar. Mesmo em vantagem, o Galo se manteve no ataque e aos 26 minutos, Réver ampliou de cabeça depois de cobrança de escanteio. Aos 41, Hulk finalizou de cabeça cruzamento de Zaracho e fez o terceiro. Na volta do intervalo, Arana cobrou falta e o goleiro Felipe Alves espalmou para frente. Zaracho pegou de frente para área e encobriu o goleiro, marcando o quarto. Sem poder de reação, o Fortaleza não conseguiu assustar a meta de Everson. O placar de 4 a 0 deixa o Galo em vantagem. O jogo de volta será na próxima quarta, dia 27, às 21h30.