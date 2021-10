Em partida adiada do Brasileirão, Palmeiras vence o Ceará e se mantém no G4

Alviverde fez 2 a 1, fora de casa, e confirmou boa sequência; Vozão está em 14º na tabela

KELY PEREIRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Deyverson marcou o segundo gol da partida



Em partida adiada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Ceará recebeu o Palmeiras na Arena Castelão e perdeu por 2 a 1. Depois de um período sem vencer, essa é a segunda vitória seguida do time alviverde, que sobe para terceiro na tabela. O Ceará está em 14º lugar. No primeiro tempo, o Palmeiras teve alguns problemas para criar e finalizar, por isso os donos da casa foram para cima. Aos 37, o Ceará chegou com perigo em lance de Gabriel e Weverton precisou fazer uma grande defesa. Aos 41, Viña também finalizou com perigo e o goleiro palmeirense apareceu novamente. Nos acréscimos, Zé Rafael bateu falta com maestria e marcou um golaço, abrindo o placar do jogo.

Na volta do intervalo, aos 27 minutos, Gustavo Scarpa disparou pela esquerda, tocou para Deyverson que tirou do goleiro Richard e ampliou o marcador. O ataque palmeirense continuou em cima e quatro minutos depois, Breno Lopes teve a chance de fazer o terceiro, mas o goleiro do Ceará defendeu. Aos 44, Cléber diminuiu e fechou o placar em 2 a 1. Na rodada do final de semana, o Vozão viaja para enfrentar o Juventude no sábado, dia 23, às 17h (horário de Brasília), enquanto o Palmeiras joga contra o Sport na segunda-feira, dia 25, às 21h30.