Atlético-MG goleia o Athletico-PR por 4 a 0 e abre vantagem na final da Copa do Brasil

Vargas saiu do banco para fazer dois; Hulk e Keno também marcaram na vitória do Galo no Mineirão

GILSON JUNIO/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Atlético-MG abriu vantagem na decisão da Copa do Brasil



O primeiro jogo da final da Copa do Brasil deu Galo. Em um Mineirão lotado, a equipe de Cuca jogou muito bem e fez 3 a 0 contra o Athletico-PR, abrindo vantagem para o jogo de volta na quarta-feira, dia 15. O jogo começou com muita intensidade. Aos 8 minutos, Hulk teve a chance de abrir o placar de cabeça, mas jogou para fora. Aos 15, Arana cruzou com perigo na pequena área e aos 23 minutos tanta pressão dos donos da casa resultou em gol. O árbitro marcou pênalti após bola tocar no cotovelo de Léo Cittadini. Hulk foi para a cobrança e converteu, abrindo o placar. Aos 34, Keno chutou de longe e fez o segundo gol da partida. No finalzinho, aos 44 minutos, Terans quase diminuiu em cobrança de falta, mas Everson fez grande defesa.

No segundo tempo, o Athletico até encenou uma recuperação, mas o Atlético-MG não deixou. Aos 13 minutos, Vargas apareceu na pequena área para empurrar cruzamento de Hulk para as redes e fazer o terceiro. Atrás do placar, o time paranaense não teve poder de reação e levou o quarto aos 23 minutos, quando Vargas chutou com desvio e a bola morreu no fundo das redes. Nos acréscimos, Hulk deixou três para trás, mas finalizou para fora. Na quarta-feira, o duelo será na Arena da Baixada, às 21h30 (horário de Brasília). Ambas as equipes buscam o bicampeonato e o Galo pode levar a tríplice coroa nacional (estadual, Brasileirão e Copa do Brasil).