No clássico de Madrid, Real vence Atlético por 2 a 0 e abre vantagem na liderança

Merengues lideram a La Liga com 42 pontos, oito a mais que o vice-líder Sevilla

Reprodução/ Twitter Real Madrid O Real Madrid segue na liderança do Campeonato Espanhol



Neste domingo, 12, Real Madrid e Atlético de Madrid fizeram o clássico da rodada do Campeonato Espanhol. No Santiago Bernabéu, os donos da casa saíram na frente logo aos 16 minutos, com Benzema e assistência de Vinícius Junior. A partida no geral foi muito equilibrada, com poucas chances de gol para os dois lados. No segundo tempo, Asensio apareceu para ampliar aos 12 minutos. Durante o intervalo, Vini recebeu o troféu de melhor jogador da La Liga no mês de novembro. A vitória de 2 a 0 deixa o Real com mais vantagem na liderança do campeonato. Com 42, a equipe está oito pontos a frente do Sevilla. O Atlético é o quarto com 29 pontos. Na próxima rodada, os cochoneros enfrentam justamente os vice-líderes no sábado às 17h (horário de Brasília), enquanto o Real recebe o Cádiz no domingo, às 17h.