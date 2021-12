Kimmich, do Bayern de Munique, volta atrás e decide se vacinar contra a Covid-19

Jogador alemão chegou a ter problema pulmonar causado pelo coronavírus enquanto ainda se recusava a receber o imunizante

Reprodução/Twitter/@FCBayern Joshua Kimmich é meio-campista do Bayern de Munique



O meiocampista alemão Joshua Kimmich, que joga pelo Bayern de Munique, informou que irá se vacinar contra a Covid-19 durante uma entrevista para o canal de TV ZDF, do país europeu. A entrevista completa irá ao ar neste domingo, 12, mas trechos já veiculados pela emissora demonstram o atleta comentando sobre a indecisão que teve para receber as doses de algum imunizante. “No geral, era difícil demais para mim lidar com o meu medo e as minhas preocupações. Foi por isso que eu fiquei durante tanto tempo indeciso”, diz Kimmich, que afirma ter se arrependido da hesitação. Na última quinta, 9, o Bayern de Munique informou que Kimmich terá que ficar afastado dos gramados pelo menos até janeiro devido a infiltrações nos pulmões que teve por causa da Covid-19 e ainda estão sendo tratadas. A última vez que ele entrou em campo foi em 6 de novembro, contra o Freiburg, e dias depois ele teve a infecção pelo vírus detectada. Antes, Kimmich afirmava que não há estudos o suficiente sobre os efeitos dos imunizantes a longo prazo e, por isso, não quis se vacinar.