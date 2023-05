Atlético-MG lidera ranking de maiores dívidas do futebol brasileiro; confira

Galo e Cruzeiro ultrapassam R$ 1 bilhão de dívidas, seguidos de perto pelo Corinthians

Pedro Souza/Atlético - 05/12/2021 Em 2021, Galo foi campeão do Campeonato Brasileiro após 50 anos



A Sports Value divulgou nesta quarta-feira, 3, o seu estudo de finanças dos clubes brasileiros em 2022 e publicou as maiores dívidas das equipes. O Atlético-MG, que estreia sua nova arena em breve, está com R$ 1,5 bilhão em dívidas, um crescimento de 20% comparado com os números de 2021. O Galo é seguido pelo arquirrival Cruzeiro, com dívida de R$ 1 bilhão. A Raposa tenta reequilibrar suas finanças desde que se tornou SAF em 2020, mas a dívida aumentou de lá para casa (R$ 962 milhões em 2020). O Corinthians aparece em terceiro lugar com R$ 910 milhões me dívidas, a variação com o ano anterior foi de 0%. O Palmeiras é o quarto com R$ 875 milhões e o Internacional fecha o Top 5 com R$ 865 milhões de dívidas. Considerando as dívidas fiscais, o Corinthians lidera o ranking com R$ 505 milhões. Na estatística de “mais equilibrado financeiramente”, o Cuiabá aparece no topo seguido de Fortaleza, Atlético-GO, Ceará e Flamengo (considerando dívida total x receita total). O Flamengo, inclusive, é o líder em arrecadação no ano de 2022 com R$ 1,1 bilhão seguido de Palmeiras com R$ 856 milhões, Corinthians com R$ 779 milhões, São Paulo com R$ 657 milhões e Internacional com R$ 466 milhões. O rubro-negro lidera em direitos de tv, marketing, sócio-torcedor e bilheteria.

Confira o ranking de dívidas dos 20 principais clubes brasileiros em 2022:

1. Atlético-MG: R$ 1,571 bilhões

2. Cruzeiro: R$ 1,053 bilhões

3. Corinthians: R$ 910,4 milhões

4. Palmeiras: R$ 875,8 milhões

5. Internacional: R$ 865,7 milhões

6. Botafogo: R$ 729,5 milhões

7. Fluminense: R$ 677,5 milhões

8. Vasco da Gama: R$ 664,1 milhões

9. São Paulo: R$ 586,6 milhões

10. Santos: R$ 539,9 milhões

11. Grêmio: R$ 518,1 milhões

12. Red Bull Bragantino: R$ 301,1 milhões

13. Athletico-PR: R$ 285 milhões

14. Bahia: R$ 284,3 milhões

15. Flamengo: R$ 258,8 milhões

16. Coritiba: R$ 237,5 milhões

17. América-MG: R$ 122,5 milhões

18. Goiás: R$ 48,2 milhões

19. Ceará: R$ 38 milhões

20. Fortaleza: R$ 33,1 milhões