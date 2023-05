Real Madrid encaminha contratação de joia do Borussia Dortmund

Jude Bellingham, de 19 anos, é destaque no meio-campo dos aurinegros e da seleção inglesa

INA FASSBENDER / AFP Jude Bellingham tem 19 anos e é disputado por clubes europeus desde a última temporada



O Real Madrid acelerou as negociações para contratar o meia inglês Jude Bellingham, de 19 anos, e está próximo de um acordo com o Borussia Dortmund para ter o jogador, publicaram vários veículos de imprensa nesta quarta-feira, 3. Segundo o jornal Marca, da Espanha, o clube merengue chegou a um princípio de acordo com os alemães para que Bellingham assine um contrato até 2029. Já o Bild, da Alemanha, afirma que o Dortmund exige o pagamento integral da multa rescisória de 140 milhões de euros (R$ 776 milhões, na cotação atual) para liberar o meia, mas o Real Madrid espera sacramentar o negócio por um valor inferior, até 120 milhões de euros (R$ 665 milhões), segundo o Marca. A BBC, por sua vez, afirma que o clube espanhol “está em negociações avançadas com o Borussia Dortmund para contratar o meia inglês Jude Bellingham por mais de 100 milhões de euros (R$ 554 milhões)”. Segundo o As, a operação não está tão próxima de um desfecho.

“Nas últimas horas surgiu a notícia de um suposto princípio de acordo entre Real Madrid, Borussia Dortmund e o jogador. Fontes confiáveis do clube merengue negam a informação, embora não escondam o interesse na contratação. Em Madri consideram que o Dortmund venderá o jogador para quem fizer a melhor proposta, como fez com Haaland, e nesse contexto a operação não é vista como totalmente viável”, explicou. Bellingham chegou ao Borussia Dortmund em julho de 2020, com apenas 17 anos, vindo do Birmingham da Inglaterra. Desde então, se tornou um dos destaques da Bundesliga com 130 jogos e 21 gols. Com a seleção inglesa chegou à final da Eurocopa 2021 e conta 24 jogos e um gol.

*Com informações da AFP