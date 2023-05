Haaland bate recorde, Manchester City vence West Ham e retoma liderança do Inglês

Norueguês chegou aos 35 gols no torneio e se isolou como o maior artilheiro de uma só edição da Premier League, superando os ex-jogadores Andy Cole e Alan Shearer

O Manchester City recuperou a liderança do Campeonato Inglês nesta quarta-feira, 3, ao derrotar o West Ham por 3 a 0, no Etihad Stadium, em jogo atrasado da 28ª rodada. O destaque dos Citizens, mais uma vez, foi o centroavante Erling Haaland, que balançou as redes com uma bela cavadinha. Com o lance, o norueguês chegou aos 35 gols no torneio e se isolou como o maior artilheiro de uma só edição da Premier League, superando os ex-jogadores Andy Cole e Alan Shearer. Os outros dois tentos foram marcados por Aké e Phil Foden. Com o resultado, o time dirigido por Pep Guardiola vai aos 79 pontos, ficando com um a mais que o Arsenal – na última terça-feira, os Gunners dormiram na liderança com o triunfo sobre o Chelsea. Apesar da pequena margem de diferença, a equipe de Manchester ainda tem cinco duelos para serem disputados, enquanto os londrinos entram apenas mais quatro vezes em campo na temporada.