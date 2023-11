Atlético-MG massacra Flamengo no Maracanã e entra de vez na luta pelo título

Paulinho, Edenílson e Rubens foram os heróis da vitória do Galo no Rio de Janeiro

MIGUEL SCHINCARIOL/ESTADÃO CONTEÚDO Paulinho brilhou na vitória do Atlético-MG sobre o Flamengo



O Atlético-MG surpreendeu nesta quarta-feira, 29, ao derrotar o Flamengo por 3 a 0, em pleno Maracanã, no Rio de Janeiro, em confronto válido pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Atento desde o apito inicial, o Galo fechou bem os espaços, soube aproveitar as brechas deixadas pelo adversário e massacrou os cariocas. Paulinho, Edenílson e Rubens marcaram para os visitantes, que entraram de vez na disputa pelo taça. Agora, o Galo assume momentaneamente a segunda posição, com 63 pontos, atrás do Palmeiras apenas no critério de desempate (saldo de gols). O Alviverde paulista, entretanto, mede forças com o já rebaixado América-MG na noite de hoje. Além disso, o Botafogo, com 62 pontos, pode voltar à vice-liderança, caso ganhe do Coritiba, fora de casa. O duelo também acontece nesta noite. Já o Rubro-Negro carioca permanece com 63 pontos, mas no terceiro lugar da tabela de classificação. Os mineiros voltam a campo neste sábado, 2, para enfrentar o São Paulo, no Mineirão. Um dia depois, os flamenguistas enfrentam o Cuiabá, novamente no Maracanã;