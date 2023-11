Santos é atropelado pelo Fluminense e se complica na briga contra o rebaixamento

Tricolor das Laranjeiras marcou com Martinelli, John Arias e Germán Cano; Fábio faz grande partida

BRUNO VAZ/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cano marcou na vitória do Fluminense sobre o Santos



O Santos amargou um péssimo resultado nesta quarta-feira, 29, ao ser derrotado por 3 a 0, pelo Fluminense, em plena Vila Belmiro, em jogo válido pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Desligado, o Peixe foi dominado pelo atual campeão da Libertadores da América no primeiro tempo. Na etapa complementar, a equipe mandante até conseguiu se impor, mas esbarrou na trave e no goleiro Fábio. Com praticamente todo o time titular, o Tricolor das Laranjeiras marcou com Martinelli, John Arias e Germán Cano. Com o resultado, o Alvinegro praiano se complica na briga contra o rebaixamento. Os santistas seguem no 15º lugar, com 43 pontos, dois a mais em relação ao Bahia, que abre a zona de rebaixamento. Já o Flu vai aos 57 pontos, ocupando a sétima posição. O próximo compromisso do Santos será contra o Athletico-PR, neste domingo, 3, na Arena da Baixada. Sem muita ambição no torneio, os tricolores encaram o líder Palmeiras, no Allianz Parque.