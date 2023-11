Doze times avançaram às oitavas de final da Liga dos Campeões com antecedência; confira

Quinta e penúltima rodada foi encerrada nesta quarta-feira; fase de grupos se encerra nos dias 12 e 13 de dezembro

EFE/EPA/ANDY RAIN Gabriel Jesus marcou na vitória do Arsenal sobre o Lens



Doze das 16 vagas para as oitavas de final da Liga dos Campeões foram preenchidas com antecedência. Nesta quarta-feira, 29, o complemento da quinta e penúltima rodada definiu mais um classificado: o PSV. Pela chave B, o time holandês surpreendeu o Sevilla ao ganhar por 3 a 2, em pleno Ramón Sánchez Pizjuán, na Espanha. As outras partidas não definiram times no mata-mata. Chamou atenção, porém, a goleada do Arsenal sobre o Lens por 6 a 0, com gols de Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. No Grupo C, o Real Madrid fez 4 a 2 no Napoli, contando com um gol do brasileiro Rodrygo. Já no A, o Manchester United se complicou ao empatar com o Galatasaray em 3 a 3. Abaixo, veja os resultados desta rodada e a situação em cada chave. Os confrontos das últimas rodadas acontecem nos dias 12 e 13 de dezembro.

GRUPO A

Galatasaray 3 x 3 Manchester United

Bayern de Munique 0 x 0 Copenhagen

Tabela de classificação:

Bayern de Munique – 13 pontos (Classificado) Copenhagen – 5 pontos Galatasaray – 5 pontos Manchester United – 4 pontos

GRUPO B

Arsenal 6 x 0 Lens

Sevilla 2 x 3 PSV

Tabela de classificação:

Arsenal – 12 pontos (classificado) PSV – 8 pontos (classificado) Lens – 5 pontos Sevilla – 2 pontos

GRUPO C

Real Madrid 4 x 2 Napoli

Braga 1 x 1 Union Berlin

Tabela de classificação:

Real Madrid – 15 pontos (classificado) Napoli – 7 pontos Braga – 4 pontos Union Berlin – 2 pontos

GRUPO D

Real Sociedad 0 x 0 RB Salzburg

Benfica 3 x 3 Inter de Milão

Tabela de classificação:

Real Sociedad – 11 pontos (classificada) Inter de Milão – 11 pontos (classificada) RB Salzburg – 4 pontos Benfica – 1 ponto

GRUPO E

Lazio 2 x 0 Celtic

Feyernoord 1 x 3 Atlético de Madrid

Tabela de classificação:

Atlético de Madrid – 11 pontos (classificado) Lazio – 10 (classificada) Feyernoord – 6 Lazio – 1

GRUPO F

Milan 1 x 3 Borussia Dortmund

PSG 1 x 1 Newcastle

Tabela de classificação:

Borussia Dortmund – 10 pontos (classificado) PSG – 7 pontos Newcastle – 5 pontos Milan – 5 pontos

GRUPO G

Young Boys 2 x 0 Estrela Vermelha

Manchester City 3 x 2 RB Leipzig

Tabela de classificação:

Manchester City – 15 pontos (classificado) RB Leipzig – 9 pontos (classificado) Young Boys – 4 pontos Estrela Vermelha – 1 ponto

GRUPO H

Barcelona 2 x 1 Porto

Shakhtar Donetsk 1 x 0 Antwerp

Tabela de classificação: