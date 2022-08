Borussia Dortmund toma virada épica do Werder Bremen após abrir 2 a 0

Em casa, time aurinegro vencia até os 44 do segundo tempo, mas levou três gols em seis minutos no final da partida e perdeu a chance de se manter na liderança

SASCHA STEINBACH/EFE/EPA Jogadores do Werder Bremen comemoram vitória em Dortmund com a torcida do clube



Apesar de estar vencendo por 2 a 0 até o último minuto do tempo regulamentar, o Borussia Dortmund acabou derrotado neste sábado, 20, em casa, por 3 a 2, após uma virada épica do Werder Bremen, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Alemão. Julian Brandt e Raphaëll Guerreiro colocaram o Dortmund em vantagem, mas, a partir dos 44 minutos do segundo tempo, o Bremen reverteu o resultado graças aos gols de Lee Buchanan, Niklas Schmidt e Oliver Burke. Com esta derrota, o time aurinegro oferece ao Bayern de Munique a primeira chance de se tornar líder isolado da Bundesliga, caso o time bávaro vença o Bochum no último jogo da rodada, neste domingo, 21. O Werder, por sua vez, chegou à primeira vitória no campeonato, após dois empates nos dois primeiros jogos.

“Temos que dizer, sinceramente, que é uma derrota merecida. Não fizemos um bom jogo. Foi uma má atuação da nossa parte, inclusive no primeiro tempo, embora tenhamos conseguido a vantagem”, disse depois da partida o técnico do Dortmund, Edin Terzic. Também neste sábado, o Mainz venceu o Augsburg fora de casa por 2 a 1 e se juntou ao Borussia Mönchengladbah na liderança provisória do campeonato, com sete pontos. Já o lanterna Bayer Leverkusen foi derrotado em casa, pelo Hoffenhein, por 3 a 0. Quem também perdeu como mandante na rodada foi Stuttgart, batido pelo Freiburg por 1 a 0. Wolfsburg e Schalke 04 ficaram no empate em 0 a 0.

*Com informações da AFP