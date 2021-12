Atlético-MG sai em defesa de Réver após zagueiro se envolver em confusão; entenda

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o jogador de 36 anos aparece sem camisa e sendo contido por seguranças após discutir com um garoto

Reprodução/Twitter Réver, do Atlético-MG, protagonizou uma confusão em Confins



O Atlético-MG divulgou um comunicado, na madrugada desta sexta-feira, 17, defendendo o zagueiro Réver, que protagonizou uma confusão no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na noite da última quinta. Em vídeos que circulam nas redes sociais, o jogador de 36 anos aparece sem camisa e precisando ser contido por seguranças. De acordo com relatos, o entrevero começou após uma criança parar o defensor para tirar uma foto, mas provocá-lo fazendo uma referência à goleada do Cruzeiro por 6 a 1 sobre o Atlético, em 2011. Irritado, o atleta tirou satisfação com os pais do garoto e teve que ser contido.

“Sobre os episódios envolvendo o zagueiro Réver, divulgados hoje pela imprensa, o Galo afirma que está fechado com seu capitão! As agressões e insultos a ele desferidos não foram dirigidos ao atleta, mas a toda a Massa Atleticana. Rever estava embarcando para suas férias, em companhia de sua mulher e de seus filhos, quando foi afrontado por torcedores adversários. O Atlético admira a diversidade de opiniões, mas não o desrespeito. Estamos juntos, capitão! Agrediu o Réver, agrediu a Massa!”, disse o clube mineiro, respaldando seu jogar.

Parece que o Rever apelou com uma CRIANÇA por ela ter pedido pra ele tirar foto e a criança ter mostrado o 🖐️☝️, ele tentou virar a mão da criança e o pai do menino foi pra cima dele. Cara, independente, isso não é atitude de HOMEM. Vc agredir uma criança é INACEITÁVEL! pic.twitter.com/7ShQV9eUBt — 🇩‌🇺‌🇩‌🇺‌ 🅢.🅐.🅕 🦊 (@educaldeira1921) December 17, 2021