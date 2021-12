Flamengo lidera ranking de clubes da CBF; veja a lista do Top 10

Campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão, o Atlético Mineiro é apenas o terceiro colocado

ELTON SILVEIRA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo foi campeão do Carioca e da Supercopa



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira, 16, o ranking de clubes brasileiros do ano. O Flamengo é o líder pelo segundo ano consecutivo, seguido do Palmeiras e do Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O ranking nacional estabelece a classificação técnica entre 236 clubes, com base no desempenho das equipes nas competições nacionais e internacionais. O Flamengo venceu a Supercopa e o Campeonato Carioca. O Palmeiras foi campeão da Copa Libertadores. A surpresa no Top 10 em relação ao ano anterior foi o Fortaleza. Classificado para a Libertadores pela primeira vez em sua história, o Leão do Pici foi 4º no Brasileirão e chegou à semifinal da Copa do Brasil. O Internacional foi quem mais caiu no levantamento, de 4º para 8º lugar na classificação. O Cruzeiro saiu do top 10 e agora ocupa a 14ª colocação. Rebaixado para a Série B, o Grêmio aparece em quarto no ranking atual seguido do Athletico-PR, Santos, São Paulo, Fluminense e Corinthians.

Top 10 do Ranking Nacional de Clubes

1 – Flamengo (17.054)

2 – Palmeiras (14.584)

3 – Atlético-MG (14.572)

4 – Grêmio (14.336)

5 – Athletico (13.512)

6 – Santos (12.816)

7 – São Paulo (12.604)

8 – Internacional (12.108)

9 – Fluminense (11.100)

10 – Corinthians (11.064)