Atlético-MG segura ataque do River Plate e vence por 1 a 0 na Libertadores

Jogo em Buenos Aires terminou com gol de Nacho no segundo tempo e Éverson trabalhando muito na defesa

EFE/EPA/JUAN MABROMATA Hulk e Nacho comemoram o gol da vitória do Galo



Pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, o River Plate recebeu o Atlético-MG no Monumental del Nuñez nesta quarta-feira, 11, e saiu perdendo por 1 a 0. O resultado deixa a equipe brasileira com vantagem para a partida de volta, na próxima quarta, dia 18. O jogo foi bem pegado, como todo confronto entre brasileiros e argentinos na Libertadores. Aos 15 minutos, De La Cruz acertou o rosto de Arana com o braço e os jogadores do Atlético pediram cartão, mas a arbitragem rejeitou. Aos 24, Angileri acertou o travessão de Éverson e aos 32, o goleiro brasileiro precisou fazer uma grande defesa depois de cabeceio de Brian Romero. Aos 37, foi a vez do Atlético-MG assustar. Zaracho chegou chutando uma bola ajeitada por Vargas que passou muito perto do gol de Armani. Aos 44, Éverson apareceu mais uma vez para salvar a meta atleticana.

No segundo tempo, o time brasileiro voltou melhor. Logo aos quatro minutos, Arana apareceu na ponta esquerda e cruzou para Vargas desviar. Armani fez uma grande defesa e evitou o gol. Aos 11, Hulk soltou uma bomba de fora da área, a bola desviou na defesa argentina e passou ao lado do gol do River. Dois minutos depois, Nacho abriu o placar para o Atlético-MG ao recebeu de Hulk e estufar as redes. Dez minutos depois, o Atlético voltou a assustar com Alan acertando a trave. Hulk tentou novamente de fora da área, aos 32 minutos, mas Armani mandou para escanteio. Aos 39, Nacho foi expulso depois de uma entrada perigosa em cima de Angileri. O VAR foi acionado e recomendou cartão vermelho.