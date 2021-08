Jogador do Olimpia é diagnosticado com traumatismo craniano após choque com Arrascaeta

Víctor Salazar chegou a perder a consciência em campo e ter uma convulsão; ele está na UTI

Reprodução/ @Twitter @areafranjeada Salazar aparece no hospital sendo atendido após a partida



O jogador do Olimpia, Víctor Salazar, foi diagnosticado com traumatismo craniano após um choque com o meia Arrascaeta durante partida contra o Flamengo nas quartas de final da Copa Libertadores. O zagueiro levou um soco no rosto, caiu desacordado e precisou ser atendido pela ambulância do local. Segundo o perfil do Twitter @areafranjeada, de uma torcida organizada do clube paraguaio, o jogador foi atendido em um hospital próximo do estádio Manuel Ferreira e está na UTI. Ele foi diagnosticado com traumatismo craniano e teve perde de consciência no campo e convulsão. No entanto, Salazar já está consciente e é considerado estável e bem para seu quadro. O Olimpia ainda não emitiu nenhuma nota oficial sobre o ocorrido. A torcida paraguaia reclamou muito nas redes sociais por Arrascaeta não ter sido expulso após o lance, mesmo com revisão do VAR.