Flamengo vence o Olimpia por 4 a 1 e abre vantagem na Libertadores

Jogo foi marcado pela colisão entre Arrascaeta e o zagueiro Salazar, que precisou deixar o campo em uma ambulância; próximo jogo está marcado para o dia 18

Reprodução/Twitter @LibertadoresBR Gabriel Barbosa marcou dois gols e deu assistência para o tento de Vitinho



Na noite desta quarta-feira, 11, o Flamengo enfrentou o Olimpia no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores e venceu por 4 a 1, em um jogo que teve de tudo. Com um início mais forte, o Olimpia chegou a assustar a zaga rubro-negra, mas foram os brasileiros que abriram o placar. Aos 16 minutos, Bruno Henrique deu passe para Arrascaeta na grande área, o meia deu um tapa e colocou a bola na rede. Aos 21 minutos, o autor do gol bateu a mão no rosto do zagueiro Salazar, que precisou sair de campo de ambulância. A partida foi paralisada por 10 minutos e o VAR foi consultado por uma possível expulsão, mas não definiu a saída do flamenguista.

Por conta do atendimento médico, o primeiro tempo teve muito acréscimo e, nesse tempo Filipe Luís chegou a ser expulso após receber o segundo cartão amarelo. O árbitro de vídeo, no entanto, reviu o lance, anulou o cartão vermelho e marcou pênalti para o Flamengo em lance anterior. Gabriel foi para o lance e converteu. Ainda nos acréscimos, o Olimpia descontou com Iván Torres de cabeça. Logo no começo da segunda etapa, Gabriel voltou a marcar desviando um chute de Bruno Henrique. Com a vantagem, o Flamengo administrou o placar e conseguiu ampliar o placar nos minutos finais com gol de Vitinho. A partida da volta será disputada na próxima quarta-feira, 18, às 19h15.