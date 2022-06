Copa do Brasil: Athletico-PR e Fortaleza saem na frente nas oitavas; clássico goiano fica empatado

Atlético Goianiense e Goiás não balançaram as redes na abertura da nova fase do torneio

LUCAS EMANUEL/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Pikachu foi o grande nome do Fortaleza no clássico cearense



As oitavas de final da Copa do Brasil começaram nesta quarta-feira, 22, e já tem time em vantagem. O primeiro jogo da fase foi o clássico goiano entre Atlético-GO e Goiás, no estádio Antônio Accioly, e terminou empatado. O Dragão teve mais chances e dominou o jogo, mas não conseguiu balançar as redes. Outro Athletico que entrou em campo foi o Paranaense, que venceu o Bahia por 2 a 1. Os baianos saíram na frente com Mugni aos quatro minutos, mas o Furacão empatou ainda cedo aos 10 minutos, com Christian. Aos 31, Pedro Rocha marcou e deu a vantagem para os atleticanos, que decidem a vaga em casa no próximo mês. No Ceará, o Fortaleza ganhou o clássico contra o Ceará por 2 a 0 na Arena Castelão. Os dois tentos foram marcados por Pikachu. Se enfrentam ainda hoje Atlético-MG e Flamengo, e Corinthians e Santos. Nesta quinta-feira, Fluminense e Cruzeiro, e São Paulo e Palmeiras entram em campo. O duelo entre Botafogo e América-MG acontece somente no dia 30 de junho.