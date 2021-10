Atlético-MG volta a vencer o Fortaleza e se garante na final da Copa do Brasil

Diego Costa e Hulk fizeram os gols da vitória por 2 a 1 na Arena Castelão; o agregado foi de 6 a 1

KELY PEREIRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk marcou o segundo gol do jogo



Não deu para o Fortaleza. A equipe de Vojvoda não conseguiu reverter o placar de 4 a 0 do Atlético-MG, da ida, e está eliminado da Copa do Brasil. O jogo na Arena Castelão terminou 2 a 1 para os mineiros. Sendo assim, o líder do Brasileirão está na final da competição e enfrenta o Athletico-PR, que venceu o Flamengo por 3 a 0. O jogo no Ceará foi bem estudado e teve pouca emoção no primeiro tempo. A rede só balançou aos 14 minutos do segundo tempo, quando Diego Costa recebeu de Vargas e abriu o placar. Aos 40, Hulk ampliou com gol de pênalti. No último minuto, Romarinho marcou o gol de redenção do Fortaleza e fechou o placar por 2 a 1. O Galo também tem outra ‘final’ no fim de semana. No sábado, a equipe enfrenta o Flamengo em jogo decisivo no Campeonato Brasileiro.