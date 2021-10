Santos vence o Fluminense por 2 a 0 e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão

Madson e Diego Tardelli marcaram os gols na Vila Belmiro; time é o 16º na tabela

Reprodução/ Twitter Santos Tardelli marcou o segundo gol da partida



O Santos recebeu nesta quarta-feira, 27, o Fluminense, na Vila Belmiro, em partida atrasada da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 2 a 0, saindo da zona de rebaixamento. A vitória deixa o Peixe com 32 pontos, na 16ª posição da tabela, três pontos na frente do Juventude, primeiro no Z4. O Fluminense é o oitavo. De baixo de chuva e com a presença da torcida, o Santos sabia que precisaria vencer o duelo para mostrar reação no torneio. Sendo assim, o time não abdicou do ataque e aos 33 minutos, Madson recebeu de Zanocelo e cabeceou para o gol, abrindo o placar. Na segunda etapa, o Fluminense foi pra cima, mas aos 16 minutos, Tardelli apareceu na pequena área para empurrar cruzamento de Madson pro fundo das redes e ampliou, fechando o placar em 2 a 0. No final de semana, o Santos viaja para enfrentar o Athletico-PR no sábado, dia 30, às 17h (horário de Brasília). Já o Fluminense vai para Fortaleza enfrentar o Ceará no domingo, dia 31, às 16h.