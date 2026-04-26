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Atlético-MG x Flamengo: assista à transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 26/04/2026 20h30
  • BlueSky
Arte: Jovem Pan IMG-20260425-WA0017

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam neste domingo (26), às 21h, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo a partir das 20h30, com narração José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Daniel Lian, no Youtube. 

Assista à transmissão 

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