Atlético-MG x Flamengo: assista à transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

Arte: Jovem Pan

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam neste domingo (26), às 21h, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo a partir das 20h30, com narração José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Daniel Lian, no Youtube.

Assista à transmissão