Jorge Messi, pai de Lionel Messi, morre aos 68 anos na Argentina

Durante a Copa do Mundo, atacante se emocionou após marcar na estreia da competição, dizendo que havia passado 'por dias difíceis' antes da partida

Durante a Copa do Mundo, atacante se emocionou após marcar na estreia da competição, dizendo que havia passado 'por dias difíceis' antes da partida

Jorge Messi, pai e empresário de Lionel Messi, morreu na noite desta sexta-feira (8), aos 68 anos, em uma clínica de Rosário, na Argentina. Ele enfrentava problemas de saúde, segundo o portal argentino Infobae. Jorge era casado com Celia Cuccittini e também era pai de Rodrigo, Matías e María Sol.

Jorge teve papel decisivo no início da carreira do filho. Quando Lionel ainda atuava nas categorias de base do Newell’s Old Boys, ele buscou alternativas para garantir o tratamento hormonal necessário ao garoto. Após as dificuldades para viabilizar o tratamento na Argentina e o fracasso das negociações com o River Plate, Jorge ajudou a encaminhar a mudança de Lionel para o Barcelona.

A relação entre os dois foi marcada pelo acompanhamento próximo de Jorge nos primeiros anos de Lionel no futebol. Ele costumava estar presente nos jogos das categorias de base do Newell’s e foi responsável por buscar uma solução para o tratamento do filho quando o clube argentino não conseguiu oferecer o suporte necessário.

A ida para a Espanha foi resultado de uma negociação pouco convencional conduzida por Jorge. O acordo com o Barcelona envolveu a contratação de Lionel aos 13 anos, além da garantia do tratamento médico, salário, moradia e oportunidades de trabalho para integrantes da família, de acordo com a biografia oficial do atleta.

Durante a Copa do Mundo, Messi chegou a demonstrar preocupação com a situação do pai. Depois de marcar na estreia da competição, o atacante se emocionou e afirmou que havia passado por dias difíceis antes da partida.