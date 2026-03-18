Atlético-MG x São Paulo: assista ao vivo a transmissão da Jovem Pan
Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão
Divulgação/Jovem PanAtlético - MG e São Paulo
Atlético-MG e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (18), em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 20h (de Brasília), com narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Giovanni Chacon.
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