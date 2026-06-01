Áustria x Tunísia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Áustria e Tunísia se enfrentam pelos amistosos da Copa do Mundo nesta segunda-feira (1º), às 15h45 (de Brasília)

  • Por Jovem Pan
  • 01/06/2026 12h31
Áustria e Tunísia se enfrentam nesta segunda-feira (1º), às 15h45 (de Brasília), pelos amistosos da Copa do Mundo, no Ernst-Happel-Stadion, em Viena, capital da Áustria.

A Áustria começa a Copa do Mundo no grupo J, ao lado da atual campeã, Argentina, além das seleções da Jordânia e Argélia. Na primeira fase do mundial, a Tunísia enfrenta Holanda, Japão e Suécia, pelo grupo F.

Onde assistir Áustria x Tunísia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pela plataforma de streaming Disney+, com início às 15h45 (de Brasília).

