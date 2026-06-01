Brasil embarca para Copa nesta segunda; saiba o horário

No próximo sábado (6), o Brasil fará seu último amistoso, contra o Egito, antes de estrear na Copa no dia 13 de junho

Foto: Rafael Ribeiro/CBF Neymar autografa camiseta de fã em hotel da Seleção no Rio de Janeiro



A delegação do Brasil embarca para a Copa do Mundo na noite desta segunda-feira (1º), no Rio de Janeiro. A viagem para os Estados Unidos será às 22h, partindo do Aeroporto Internacional Tom Jobim rumo a Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Segundo a CBF, os jogadores se apresentarão às 16h no hotel Hilton Barra, que fica na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. Após a vitória do Brasil por 6 a 2 contra o Panamá no amistoso da noite de domingo (31), o elenco recebeu uma pequena folga até a tarde desta segunda.

Depois, o elenco ainda deve passar pela CBF antes de embarcar para os EUA:

17h30 – Saída da delegação rumo à sede da CBF;

20h – Saída da sede para o aeroporto Tom Jobim;

22h – Voo para Newark (cidade em Nova Jersey).

A delegação chega na manhã de terça-feira (2) em terras norte-americanas:

7h – Chegada no aeroporto de Newark;

9h30 – Chegada no Hotel The Ridge, em Basking Ridge, NJ;

17h – Treino CT Red Bull (fechado para a imprensa).

No próximo sábado (6) o Brasil tem outro amistoso, desta vez contra a seleção do Egito, às 19h (horário de Brasília) em Cleveland, no estado de Ohio. É o último amistoso antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo no dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos.