Canadá x Uzbequistão: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Canadá e Uzbequistão se enfrentam pelos amistosos da Copa do Mundo nesta segunda-feira (1º), às 22h (de Brasília)

  • Por Jovem Pan
  • 01/06/2026 14h20
Divulgação / X / @CANCMT Anfitriões da Copa do Mundo FIFA 2026, o Canadá divulgou a lista de convocados.

Canadá e Uzbequistão se enfrentam nesta segunda-feira (1º), às 22h (de Brasília), pelos amistosos da Copa do Mundo, no Commonwealth Stadium, o maior estádio ao ar livre do Canadá, localizado em Edmonton.

O Canadá, um dos anfitrioes da Copa do Mundo, começa a compeetição no grupo B, enfrentando Bósnia e Herzegovina, Catar e Suiça. Na primeira fase do mundial, o Uzbequistão enfrenta Colômbia, Portugal e Congo, pelo grupo K.

Onde assistir Canadá x Uzbequistão ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+, com início às 22h (de Brasília).

