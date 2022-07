Avaí anuncia contratação do atacante peruano Paolo Guerrero

Atleta de 38 anos assinou acordo válido até o fim de 2022 e marcou dois gols em 16 jogos na última temporada com a camisa do Internacional

Reprodução/Twitter/@AvaiFC Atacante peruano de 36 anos chega para auxiliar no ataque do Avaí



O Avaí utilizou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 20, para anunciar a contratação do atacante Paolo Guerrero. O peruano assina com o clube catarinense em um contrato válido ate o fim de 2022 após a aprovação nos exames médicos. Com passagens por Corinthians – onde foi campeão e anotou o gol do título Mundial Interclubes em 2012 -, Flamengo e Internacional, o atleta agora integra seu quarto time na série A do Campeonato Brasileiro. Sem entrar em campo desde outubro de 2021, Guerrero marcou dois gols em 16 jogos em sua última temporada quanto jogador do colorado. Em Santa Catarina, o novo clube de Paolo perdeu o último confronto com o Ceará por 1 a 0 e, atualmente, encontra-se na 13ª posição com 21 pontos em 18 partidas disputadas.