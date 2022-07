Yuri Alberto fica com a camisa 7 do Corinthians que era de Luan

Meio-campista não atua pelo time desde 19 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista, e aumenta rumores de saída

Rodrigo Coca / Ag. Corinthians Yuri Alberto estreia pelo Corinthians contra o Coritiba



Recém-chegado, o centroavante Yuri Alberto é a novidade do Corinthians para a partida desta quarta-feira contra o Coritiba, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O clube anunciou que o jogador vestirá a camisa 7, que era utilizada pelo meio-campista Luan, aumentando os rumores de que o atleta está de saída do clube. Luan enfrentou problemas de saúde mental antes de assinar com o Corinthians em 2020 quando se recuperava de uma lesão grave. Ele se recuperou e na temporada de estreia atuou em 42 jogos e marcou cinco gols, no ano seguinte teve 33 jogos e quatro gols. Neste ano, Luan só foi utilizado em três oportunidades e todas no Campeonato Paulista, ainda com Sylvinho, sendo a última em 19 de fevereiro. Sob o comando de Vitor Pereira nem está sendo relacionado. Segundo informações do ge.com, o meio-campista reagiu “com naturalidade” ao ser informado da troca de número com Yuri. Ainda não há clubes fechados para contratar Luan por causa do alto salário.