Avião que levava ‘reforços’ do Flamengo a Guayaquil dá meia volta e retorna ao Brasil

O clube rubro-negro ganhou mais um problema horas antes do jogo pela Libertadores; entenda o que aconteceu

Flamengo/Divulgação Parte do elenco do Flamengo já treinou no local do jogo contra o Barcelona de Guayaquil na última segunda-feira, 21



O avião que levava quatro jogadores do Flamengo a Guayaquil, no Equador, onde o time enfrenta o Barcelona, às 19h15 (de Brasília) desta terça-feira, pela 4ª rodada da Copa Libertadores da América, teve de dar meia volta e retornar ao Brasil. O motivo? A aeronave não obteve autorização para entrar no espaço aéreo do Peru. Os atletas tiveram de aguardar a resolução do caso em um hotel em Manaus e, por volta das 11h, receberam autorização para retomar viagem. Com isso, devem chegar ao local do jogo poucas horas antes do apito inicial. Os quatro jogadores tiveram de ser chamados às pressas para reforçar a equipe rubro-negra na partida, uma vez que sete jogadores do time foram infectados pelo novo coronavírus e não poderão entrar em campo.

O Flamengo time tinha um prazo de até sete dias para conseguir a autorização para a aeronave viajar até o Equador. A Conmebol chegou a ajudar o clube brasileiro no trâmite, e o plano de voo havia sido aprovado pelas autoridades competentes. Com o problema para entrar no espaço aéreo do Peru, no entanto, o avião teve de aguardar em solo brasileiro por algumas horas. Os jogadores chegaram a ficar descansando em um hotel na capital do Amazonas até que a autorização para seguir viagem fosse concedida.

Dos quatro atletas que estavam na aeronave, três são garotos: o zagueiro Natan e os atacantes Guilherme Bala e Rodrigo Muniz. O lateral-direito João Lucas completa a lista. Eles seguirão até Guayaquil, onde se juntarão aos outros jogadores do Flamengo com condição de disputar a importante partida válida pelo torneio continental. Ao todo, o time rubro-negro conta com 11 desfalques, sendo sete por causa da Covid-19. Foram infectados: Diego Ribas, Bruno Henrique, Michael, Filipe Luís, Mauricio Isla, Matheuzinho e Vitinho. Estão lesionados: Diego Alves, Pedro Rocha e Gabriel. Está suspenso: o zagueiro Gustavo Henrique. Mesmo com todos os problemas, o jogo entre Barcelona e Flamengo acontecerá normalmente, às 19h15 desta terça-feira.