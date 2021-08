Bahia demite Dado Cavalcanti após sequência ruim no Brasileirão

Ao todo, o treinador comandou a equipe em 51 partidas de dezembro de 2020 a agosto deste ano, colecionando 21 triunfos, 11 empates e 19 derrotas, um aproveitamento de 49%

O Bahia anunciou na manhã desta terça-feira, 17, que demitiu o treinador Dado Cavalcanti após uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro. Com apenas uma vitória nas últimas oito rodadas, a diretoria tricolor entendeu que o técnico não deveria continuar no projeto do clube que visa se manter na elite do futebol nacional. Ao todo, Dado comandou a equipe em 51 partidas de dezembro de 2020 a agosto deste ano, colecionando 21 triunfos, 11 empates e 19 derrotas, um aproveitamento de 49%. Fora da Copa do Brasil, o Esquadrão de Aço é o 13º colocado no torneio nacional e, agora, busca um novo profissional no mercado.