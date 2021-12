Bahia derrota o Fluminense com gols de Gilberto e sai da zona de rebaixamento

Equipe baiana torce contra Cuiabá e Juventude para permanecer fora do Z-4; cariocas seguem em busca de vaga na Libertadores

JHONY PINHO / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA / ESTADÃO CONTEÚDO Gilberto fez um gol de pênalti e um de cobertura para dar sobrevida ao Bahia no Brasileirão



O Bahia contou com dois gols de Gilberto para vencer o Fluminense neste domingo, 5, na Arena Fonte Nova, e respirar na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. A equipe baiana chegou a 43 pontos e ultrapassou Cuiabá e Juventude na tabela – os três têm a mesma pontuação, mas o Bahia tem mais vitórias. Contudo, o Cuiabá e o Juventude ainda jogam na rodada: a equipe mato-grossense enfrenta o Fortaleza e o Juventude encara o São Paulo. Do lado do Fluminense, a equipe tem 51 pontos e ainda busca garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores. Na partida, o Bahia começou pressionando e conseguiu o primeiro gol em pênalti cometido por Manoel, que Gilberto converteu. Pouco antes do fim do primeiro tempo, Gilberto recebeu a bola na intermediária em contra-ataque, notou o goleiro Marcos Felipe adiantado e fez um golaço de cobertura. No segundo tempo, a partida teve duas expulsões, uma de cada time, quando Manoel e Rossi discutiram. Na última rodada, o Fluminense joga com a Chapecoense e o Bahia enfrenta o Fortaleza.