Hamilton vence na Arábia Saudita e empata com Verstappen na pontuação antes da última corrida

Grande Prêmio na cidade de Jeddah teve diversas reviravoltas; mais emoção é esperada em Abu Dhabi, no próximo domingo

A reta final da temporada 2021 da Fórmula 1 segue emocionante: Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu o GP da Arábia Saudita e empatou na pontuação com Max Verstappen, da Red Bull, que foi o segundo colocado neste domingo, 5: agora, ambos tem 369,5 pontos. Valtteri Bottas completou o pódio. A corrida em Jeddah teve altos e baixos. Após Mick Schumacher bater no começo, a comissão de prova determinou bandeira amarela e diversos pilotos fizeram suas paradas obrigatórias; logo na sequência, veio a bandeira vermelha, e quem ainda não tinha parado, pode parar sem que a corrida estivesse acontecendo. Isso beneficiou Verstappen, que ficou com a liderança. Na relargada, Hamilton tentou a ultrapassagem, mas acabou levando o troco do holandês e ainda foi superado por Esteban Ocon. Contudo, outras batidas aconteceram e a corrida foi paralisada novamente.

Na nova relargada, Verstappen havia sido punido e começou atrás de Hamilton e Ocon, mas saiu bem e ficou com a liderança, enquanto o inglês conseguiu superar o francês. Os dois líderes do campeonato abriram grande vantagem para os outros e prosseguiram no seu duelo particular, que chegou a ter uma batida. No final, com o pneu mais gasto, Verstappen não conseguiu segurar o ímpeto de Hamilton e acabou sendo ultrapassado. O holandês ainda recebeu uma punição de cinco segundos, que não o leva a perder posições na classificação final. Na reta final, Bottas ainda conseguiu ultrapassar Ocon e subir ao pódio. É a primeira vez desde 1974 que dois pilotos chegam empatados para a última corrida – Verstappen aparece à frente por ter mais vitórias, nove contra oito. A decisão do campeonato será no próximo domingo, 12, no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, no Catar.