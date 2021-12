Renato Augusto faz golaço e Corinthians empata com o Grêmio, que fica mais perto do rebaixamento

Time gaúcho pode cair para a Série B ainda nesta rodada, a depender dos resultados de Cuiabá e Juventude

ANDRÉ PERA / PERA PHOTO PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Golaço de Renato Augusto tornou ainda mais complicada a permanência do Grêmio na Série A



O Grêmio estava perto de uma vitória importantíssima na luta contra o rebaixamento, mas Renato Augusto impediu: a equipe gaúcha vencia por 1 a 0 quando o meia do Corinthians deu um lindo chute no ângulo e empatou a partida aos 40 minutos do segundo tempo. O Grêmio pode cair ainda nessa rodada, caso Cuiabá ou Juventude pontuem em seus jogos. No primeiro tempo, em um jogo nervoso, o Grêmio demonstrou mais vontade e saiu na frente com Diego Souza, que recebeu cruzamento de Ferreirinha, dominou de peito e bateu por baixo, na saída de Cássio. Na etapa final, o time tricolor se segurava na defesa até o gol de Renato Augusto. Após o empate, o Corinthians teve uma chance no final em contra-ataque, no qual Roger Guedes foi travado por Ruan no momento da finalização. O Grêmio tem 40 pontos e está na 18ª colocação, enquanto o Corinthians tem 57 e ocupa a quarta colocação, na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.