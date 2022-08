Zagallo completa uma semana de internação no RJ, mas apresenta boa evolução

Atualmente com 90 anos, o multicampeão com a seleção brasileira deu entrada no hospital com suspeitas de ter contraído a Covid-19, algo que foi descartado após a realização de exames

Reprodução/Twitter/@CBF_Futebol Zagallo é um dos maiores nomes da história da seleção brasileira



O Hospital Barra D’Or atualizou na tarde desta segunda-feira, 1º, a situação de Mario Jorge Lobo Zagallo, ex-técnico da seleção brasileira que está internado no Rio de Janeiro há uma semana, quando foi diagnosticado com infecção respiratória. De acordo com os profissionais responsáveis por cuidar do Velho Lobo, ele está apresentando boa evolução e respira sem ajuda de aparelhos, mas ainda não tem previsão para receber alta. Atualmente com 90 anos, o multicampeão com a Amarelinha deu entrada no hospital com suspeitas de ter contraído a Covid-19. Os testes feitos em Zagallo, no entanto, deram negativo para a doença.

“O Sr. Mário Jorge Lobo Zagallo encontra-se internado desde o dia 26/7/2022 na unidade semi-intensiva do Hospital Barra D’Or para tratamento de infecção respiratória, apresentando boa evolução, com evidências clínicas e laboratoriais de boa resposta ao tratamento instituído pela equipe médica. Encontra-se lúcido e respirando espontaneamente sem suplementação de oxigênio, com acompanhamento de fisioterapia respiratória e motora”, disse o boletim médico, assinado pelo diretor geral Plínio Resende. Um dos maiores nomes da seleção, Zagallo conquistou os Mundiais de 1958 e 1962 como atleta, o de 1970 como treinador e o de 1994 como coordenador técnico.