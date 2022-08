‘Gastei o dobro do que pretendia no Botafogo’, diz John Textor 

Desde que chegou ao Brasil, o investidor anunciou vários reforços para o time principal, como Lucas Fernandes, Tchê Tchê e Patrick de Paula, por exemplo

Reprodução John Textor é o dono da SAF Botafogo



O norte-americano John Textor revelou nesta segunda-feira, 1º, que já gastou o dobro do que pretendia desde que assumiu o comando do Botafogo. Em entrevista ao jornal francês L’Équipe, o dono de 90% da SAF do clube admitiu que se empolgou quando assumiu o controle do Glorioso. “No Botafogo, já gastei duas vezes o que me foi pedido. Quando você começa a tomar decisões para um time, se você vê que 10 ou 20 milhões você pode ir mais alto, você se apaixona pelo processo e gasta mais do que o planejado. Isso viralizou no Brasil e estou gastando muito mais. E levei jogadores que eu não precisava (risos)”, revelou o investidor estadunidense.

Desde que chegou no Botafogo, John Textor anunciou vários reforços para o time principal, como Lucas Fernandes, Tchê Tchê e Patrick de Paula, por exemplo. Ao veículo de comunicação da França, no entanto, o norte-americano contou que precisou fazer outros investimentos. “Olha o que eu fiz no Crystal Palace. Você não costuma ver muito disso. Eu fui para as partidas, as pessoas me agradeciam. Eu ajudei na base, com transferências, trouxe energia nova. Vai ser o mesmo no Lyon. Trago o meu amor pelo futebol e recursos financeiros. Estou mais atrás do que na frente dos palcos. Exceto no Botafogo, em que sou o único responsável. Lá, mudei tudo porque era uma associação que conduzia o clube. Não havia nada. Cargos interinos, a grama não estava cortada, o técnico brigava com os árbitros…”, completou.