Bahia oficializa venda da SAF para o Grupo City: ‘Capítulo emocionante’

Cerca de cinco meses depois dos sócios do terem aprovado a venda de 90% da SAF para o conglomerado, o processo está concluído

Felipe Oliveira / EC Bahia O Bahia oficializou a venda da SAF para o Grupo City



O Bahia entrou oficialmente no Grupo City na manhã desta quinta-feira, 4. Cerca de cinco meses depois dos sócios do terem aprovado a venda de 90% da SAF para o conglomerado, o processo está concluído – os outros 10% continuarão com o Tricolor de Aço. A formalização foi selada em evento que contou o presidente do clube, Guilherme Bellintani, e o CEO do City Football Group, Ferran Soriano. “O Bahia se tornar um clube do City Football Group é um novo capítulo emocionante na grande história de um clube pioneiro desde a fundação, em 1931. Seguimos em frente com o apoio e a energia de milhões de torcedores e sócios, que aprovaram de maneira inconteste a adesão de nosso Esquadrão de Aço ao CFG . Agora poderemos nos beneficiar de fazer parte da organização de futebol mais experiente e ambiciosa do mundo, enquanto fortalecemos nosso desempenho dentro e fora do campo, desenvolvendo jovens talentos que são o futuro do futebol brasileiro e oferecendo oportunidades ainda melhores para a Nação Tricolor, que sempre foi o coração e a razão de existir do nosso clube”, comemorou Bellintani.

Com a oficialização, foi feita a transferência dos bens para a nova entidade. A partir de agora, os atletas têm vínculo com o Bahia SAF, que tem novo número de CNPJ e um registro diferente nas competições nacionais. Além disso, a fachada do CT Evaristo de Macedo já tem a identidade visual do grupo. Até o momento, a estimativa é que R$ 80 milhões na montagem do atual elenco, incluindo jogadores emprestados de outros clubes do grupo. O acordo terá validade de 90 anos, renovável, e prevê um aporte total de R$ 1 bilhão. Segundo o CEO do Grupo City, o time baiano será o segundo mais importante do conglomerado, atrás apenas da equipe de Manchester. “Hoje celebramos o primeiro dia de um novo e empolgante relacionamento de longo prazo entre o Esporte Clube Bahia Bahia e o City Football Group. Sinto-me honrado de receber um clube com uma história tão bonita e uma torcida tão apaixonada em nossa família global”, disse Ferran Soriano.

“A herança do Bahia como time de futebol e suas raízes na comunidade baiana são uma base incrível para uma construirmos algo grande juntos. Começamos a partir de agora uma jornada para ajudar o Bahia a atingir todo o seu potencial, enquanto permanecemos fiéis ao seu povo, à sua origem e à energia que torna esta terra abençoada e faz, do futebol brasileiro, um dos mais empolgantes do mundo. O City Football Group trará toda a sua experiência, conhecimento, tecnologia e paixão para apoiar o Bahia nessa trajetória”, acrescentou o CEO.