São Paulo tem conta do YouTube invadida por hackers

Criminosos entraram na página, substituíram o nome do clube pelo da Tesla e transmitiram uma live de Elon Musk

Reprodução/YouTube Conta do São Paulo no YouTube foi invadida



O São Paulo teve sua conta do YouTube invadida por hackers na tarde desta quarta-feira, 3. Primeiro, os criminosos entraram na página e substituíram o nome do clube pelo da Tesla, empresa automotiva e de armazenamento de energia norte americana que pertence a Elon Musk. Depois, os invasores passou a transmitir uma live com o empresário. Em comunicado, o Tricolor recomendou que seus usuários não acessem a página e disse que deve recuperar a conta em até 24 horas. Veja o comunicado na íntegra abaixo. Após empatar em 0 a 0 com o Tolima, na Colômbia, pela Copa Sul-Americana, o time dirigido por Dorival Júnior retorna ao Brasil hoje. A partir desta quinta-feira, 4, os são-paulinos começam a se preparar para o duelo diante do Internacional, no próximo sábado, 6, pelo Brasilierão.

Leia a nota do São Paulo na íntegra:

Torcida tricolor, o São Paulo FC foi vítima de um ataque no canal do YouTube e está em contato com os responsáveis pela plataforma. A previsão dada pelo YouTube para a recuperação da conta é de 24 horas. Os conteúdos veiculados no momento não são de autoria do clube e recomendamos não acessar o canal até que a conta seja restabelecida. Informaremos assim que o caso for solucionado.