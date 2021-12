Bahia renova com Guto Ferreira até o fim de 2022: ‘Fé no acesso imediato’

Em comunicado, o Tricolor afirmou que confia no treinador para comandar a equipe em busca do acesso

RAFAEL VIEIRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bahia renovou com o Guto Ferreira



O Bahia anunciou, na manhã desta segunda-feira, 13, que renovou o contrato do Guto Ferreira, que chegou na reta final do Campeonato Brasileiro e não conseguiu salvar o time do rebaixamento para a Série B. Em comunicado, o Tricolor afirmou que confia no treinador para comandar a equipe em busca do acesso. “Comandante do último acesso tricolor à Série A, em 2016, Guto Ferreira permanecerá no Bahia. O treinador, que retornou no início de outubro, acertou renovação até o fim da próxima temporada”, informou o o clube nordestino, que somou 44,4% dos pontos disputados sob a batuta de Guto em 15 partidas na reta final do Brasileirão.

Apesar de parecer pouco, essa média garantiria o 10° lugar na competição. No geral, foram somente 37,7% de aproveitamento, insuficientes para a fuga da queda. “Bom dia, nação tricolor. Infelizmente esse ano não teve o final desejado. Nós trabalhamos e procuramos fazer o melhor, mas as coisas não terminaram como a gente havia planejado”, lamentou Guto Ferreira. “Não somos profissionais de largar o barco e aceitamos o convite da diretoria para seguir firme e forte o trabalho para recolocar o Bahia no lugar onde não devia ter saído”, acrescentou. “Vocês foram fundamentais para chegarmos lutando na última rodada. Como em outros momentos. Agora, torcedor, com queda substancial de recursos, você será peça fundamental mais uma vez para ajudar a recolocar o Bahia no topo do futebol brasileiro”, completou o técnico.