Bahia x Santos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Bahia e Santos se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às 18h30, na Arena Fonte Nova; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão
Bahia e Santos se enfrentam neste sábado (25), às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela 13ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.
O Bahia chega para a partida ocupando a quinta colocação, com 20 pontos, e vem de uma derrota e uma vitória nos últimos jogos. Já o Santos aparece em 15º lugar, soma 13 pontos e busca voltar a vencer na competição depois de perder o último jogo.
Onde assistir Bahia x Santos ao vivo
A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 18h. A narração será de Fausto Favara, comentários de Flávio Prado e reportagem de Daniel Lian, no Youtube.
Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela Premiere.
O duelo entre Bahia e Santos é um confronto que pode impactar diretamente a tabela da competição.
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