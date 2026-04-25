Bahia x Santos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Bahia e Santos se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às 18h30, na Arena Fonte Nova; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Arte: Jovem Pan

Bahia e Santos se enfrentam neste sábado (25), às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela 13ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Bahia chega para a partida ocupando a quinta colocação, com 20 pontos, e vem de uma derrota e uma vitória nos últimos jogos. Já o Santos aparece em 15º lugar, soma 13 pontos e busca voltar a vencer na competição depois de perder o último jogo.

Onde assistir Bahia x Santos ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 18h. A narração será de Fausto Favara, comentários de Flávio Prado e reportagem de Daniel Lian, no Youtube.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela Premiere.

O duelo entre Bahia e Santos é um confronto que pode impactar diretamente a tabela da competição.