Luiz Henrique, ex-Botafogo, pode ser preso na Rússia? Entenda polêmica

Jogador supostamente teria acumulado múltiplas infrações de trânsito, o que poderia gerar detenção; assessoria desmentiu a possibilidade de prisão

Jogador supostamente teria acumulado múltiplas infrações de trânsito, o que poderia gerar detenção; assessoria desmentiu a possibilidade de prisão

O atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo e atualmente no Zenit, foi alvo de repercussão na Rússia após o portal “Mash no Esporte” informar que o brasileiro acumula 52 multas de trânsito não quitadas no país. Segundo a publicação, as infrações poderiam resultar em sanções previstas pela legislação russa, incluindo uma eventual detenção.

De acordo com o veículo, as multas somam cerca de 82 mil rublos, o equivalente a aproximadamente R$ 5,4 mil. A maior parte das infrações teria sido registrada por excesso de velocidade, enquanto as demais estariam relacionadas a estacionamento irregular.

Contratado pelo Zenit em janeiro de 2025, Luiz Henrique também integrou o elenco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Convocado por Carlo Ancelotti entre os 26 jogadores para a disputa do torneio, o atacante permaneceu no banco de reservas durante toda a competição e não entrou em campo.

A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria do atleta, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.