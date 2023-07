Com time de garotos, Corinthians vence o Universitario nos playoffs da Sul-Americana

Felipe Augusto marcou o único gol da vitória na Neo Química Arena; partida de volta é na próxima terça-feira

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians venceu em casa e leva vantagem para o Peru na próxima semana



Com time parecido com o que venceu o Liverpool na Libertadores, o Corinthians venceu por 1 a 0 nesta terça-feira, 11, o Universitario no primeiro jogo dos playoffs da Copa Sul-Americana. Luxemburgo utilizou os garotos da base, pensando no jogo decisivo contra o América-MG, pela Copa do Brasil, no sábado. O jogo não foi fácil. A equipe da casa se postou bem no campo, mas o Universitario dificultava a movimentação com uma marcação forte. No segundo tempo, o jogo ficou mais morno. Aos 25 minutos, Valera foi expulso com auxílio do VAR depois de falta dura em Rafael Ramos, e com um a mais, o Timão saiu na frente. Aos 33 minutos, Felipe Augusto bateu colocado e fez o gol da vitória. No último lance, Carlos Miguel salvou com uma boa defesa. A vitória coloca o Corinthians em vantagem para o jogo da próxima terça-feira, dia 18, no Peru, em busca de vaga às oitavas de final contra o Newell’s Old Boys.